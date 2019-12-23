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Депутат из партии «Единая Россия» Владимир Бурматов назвал постыдным факт процветания в России краш-фетиша.

Краш-фетиш — это отдельный жанр. И то, что в нашей стране этот жанр процветает не то что с точки зрения потребления, а с точки зрения производства контента — это позор, — приводит слова главы комитета нижней палаты парламента по экологии и охране окружающей среды АГН «Москва».

Краш-фетиш является видом сексуального удовольствия. Возбуждение происходит от созерцания того, как человек (чаще девушка) давит ногами предметы, в том числе продукты питания и мелких животных.

Прямо после Нового года я жду рассмотрения своего законопроекта о досудебной блокировке живодерского контента в Сети. Это позор для нашей страны, потому что мы — страна-экспортер этого контента. Это жестокая история, но очень доходная, потому что эти ролики, которые продаются, стоят от $40 до $80, — добавил депутат.

В феврале 2019 года NEWS.ru сообщал о другой проблеме в России. Редакция подробно изучила проблему мужского инфантилизма.