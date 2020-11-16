Депутаты рассказали о сложностях легализации торговли в соцсетях

https://static.news.ru/photo/66be97cc-27d0-11eb-aa25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Порядка 100 миллионов россиян являются пользователями социальных сетей. Значительная часть из них занимается продажами в Интернете, не имея при этом разрешений и лицензий. Торгово-промышленная палата предлагает Минпромторгу блокировать аккаунты таких людей, однако у этой инициативы есть противники.

В Госдуме считают, что тех, кто пытается заработать на интернет-торговле через соцсети, наоборот, стоит поддерживать — особенно в условиях пандемии. Легализация же онлайн-предпринимательства сопряжена с определёнными трудностями.

Например, человек изготавливает какие-то уникальные торты на заказ и рекламирует их в соцсетях. Это не розничная торговля, не подакцизная и не маркируемая продукция, то есть он может заниматься этим в качестве самозанятого. Но нормативные акты запрещают изготавливать пищевую продукцию, те же кондитерские изделия, в домашних условиях — надо снимать помещение, которое отвечает требованиям Роспотребнадзора, — пояснил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов, чьи слова приводит «Парламентская газета».

Фаррахов отмечает, что для вписывания в легальное поле самозанятых, которые делают торты, духи, ботинки и другие товары ручной работы, потребуется переработка множества нормативных актов. Вместе с тем парламентарий констатировал, что торговля через соцсети уже никогда не уйдёт, поэтому имеет смысл сделать переходный период, чтобы дать возможность людям легализовать свои предприятия, а уже после блокировать тех, кто продолжит деятельность без соблюдения регламента.

По его словам, наиболее удобным для онлайн-торговли является именно статус самозанятого. В рамках этого налогового режима нет необходимости создавать ИП, а налог на прибыль составляет четыре процента.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский, напротив, убеждён в необходимости полной поддержки людей, занимающихся торговлей в соцсетях. Для многих это единственный способ улучшить материальное положение.

Кто-то, например, вяжет, шьёт-вышивает, я вижу море предложений в Instagram​ по пошиву одежды или игрушек. Часто этим занимаются пожилые люди. И вместо того чтобы поддержать их, предлагается блокировать их аккаунты, лишать возможности выйти на аудиторию, — возмущается Боярский.

Ранее NEWS.ru писал, что министр здравоохранения Михаил Мурашко и министр промышленности и торговли Денис Мантуров выступили за начало дистанционной продажи рецептурных препаратов. Она должна начаться только после того, как все категории лекарств будут маркированы и в обороте не останется немаркированных партий продукции.