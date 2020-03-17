https://static.news.ru/photo/9e27a6e6-6867-11ea-b962-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

В Государственной думе не изменится число пленарных заседаний из-за корректировки графика работы. Об этом сообщила глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Севастьянова.

У нас эти пленарные заседания сохраняются, по три пленарных заседания на неделе, за исключением, что у нас на 12 июня выпадает день, и в данном случае сокращается пленарная неделя на один день, в мае, потому что 11 мая — это праздничный день, но пленарное заседание при этом остаётся, поэтому пленарные заседания в соответствии с ранее утверждённым порядком вторник-среда-четверг в ранее установленное время, то есть по времени не меняется, — заявила депутат.

График работы Государственной думы был скорректирован из-за распространения коронавируса. Согласно новому распорядку весенней сессии, депутаты будут работать одну неделю в рамках пленарного заседания, вторую — в рамках комитета, третью — вновь в рамках пленарного заседания, и завершающую — в регионе, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал запретить на территории РФ деятельность частного медицинского холдинга «Инвитро». Последний пообещал запустить на территории России тестирование на коронавирус.