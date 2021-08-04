В ГД предложили выдавать бедным сертификаты на покупку товаров и лекарств

Группа депутатов Госдумы и сенатор Сергей Леонов подготовили законопроект о введении сертификатов для малоимущих жителей России на покупку товаров первой необходимости и лекарств. Документ опубликовал в своём Telegram-канале один из авторов инициативы — глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В соответствии с проектом, на получение сертификата смогут рассчитывать одинокие граждане и малоимущие семьи, средний доход которых ниже установленного прожиточного минимума, а также люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Номинальная стоимость сертификата составит треть от величины прожиточного минимума. Приобретать товары и медикаменты по нему можно будет только на предприятиях и в аптеках, которые заключили договор с местными властями.

В случае принятия закона, он должен будет вступить в силу с 2022 года.

Ранее сообщалось, что в партии «Справедливая Россия — За правду» предложили установить ежемесячную выплату для всех россиян, способную закрыть базовые потребности человека. Её размер должен составлять 10 тысяч рублей.