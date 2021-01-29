Депутаты предложили ввести новую выплату для учителей

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Группа депутатов Госдумы обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением компенсировать расходы учителей за работу в удалённом режиме, в том числе плату за Интернет.

Предлагаем установить компенсационные выплаты за расходы педагогов на услуги связи, Интернета, обслуживание компьютерной техники, — заявили депутаты во главе с зампредом комитета по образованию и науке Ларисой Тутовой.

Согласно документу, выплата будет аналогична той, которую предоставляют на оплату учебной литературы.

По словам авторов инициативы, труд учителей ценен в любом формате вне зависимости от эпидемиологической обстановки. При этом работа в дистанционном режиме может иметь иную сложность. Все подобные нюансы необходимо учесть при выдаче зарплат педагогам, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что комитет Госдумы по образованию и науке в весеннюю сессию рассмотрит два законопроекта, которые предусматривают повышение зарплат педагогам.