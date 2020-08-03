Депутаты предложили вернуть прежний пенсионный возраст

https://static.news.ru/photo/97e9cef2-d587-11ea-8505-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал вернуться к «дореформенному» возрасту выхода на пенсию — в 55 лет для женщин и в 60 лет для мужчин. Аргументировал он это тем, что правительство, при котором проводилась пенсионная реформа, впоследствии ушло в отставку.

Давайте поступим по совести, а потом раз и навсегда закроем вопрос о пенсионном возрасте. Люди за это скажут огромное спасибо и вернут доверие к власти, — цитирует «МК» Миронова.

Такое заявление лидер справедливороссов сделал, предлагая вернуться к рассмотрению ряда поправок в Конституцию РФ, внесённых членами его партии ранее. В частности, они предложили ежегодно индексировать все виды пенсий на уровень не ниже инфляции, а также ввести запрет на принятие законов, отменяющих соцобязательства государства без предоставления гражданам возмещения.

Как писал NEWS.ru, новую волну дискуссий о повышении возраста выхода на пенсию для граждан предсказал российскому народу экономист Владислав Жуковский и его коллеги. Он пояснил, что среди новых поправок в Конституцию есть одна, которая, как считают эксперты, сможет запустить в России новую пенсионную реформу. Она касается «создания условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях». До этого речь шла только о нетрудоспособных родителях. По мнению директора Института свободы Фёдора Бирюкова, таким образом власти хотят использовать опыт КНР, где вся нагрузка на содержание престарелых родителей ложится на их детей.