В Госдуме предложили установить потолок стоимости обучения в вузах

Депутаты Госдумы Василий Власов и Владимир Сипягин инициировали введение лимита стоимости обучения в российских вузах. Соответствующее письмо парламентарии направили министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову, передаёт RT. Они отметили, что сейчас год обучения может приравниваться к 20–30 прожиточным минимумам.

В целях повышения доступности высшего образования просим вас оценить целесообразность введения для государственных высших учебных заведений предельно допустимого потолка годовой цены за обучение в размере восьми прожиточных минимумов, установленных в регионе нахождения образовательного учреждения, — говорится в документе.

Депутаты сообщили, что в московских университетах год обучения может стоить более полмиллиона рублей, что в 20–30 раз превышает прожиточный минимум в столице. Они добавили, что в региональных вузах стоимость года обучения может достигать 15 прожиточных минимумов.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили сделать бесплатным второе высшее образование для IT-специалистов. Соответствующее письмо главе Минобразования направил депутат Иван Сухарев. По мнению парламентария, российские предприятия испытывают острый дефицит IT-специалистов, а введение бесплатного образования поможет решить эту проблему.