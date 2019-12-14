https://static.news.ru/photo/facd0806-1fcd-11ea-892c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Мосгордуме предложили создать портал об истории добровольцев, защищавших столицу в годы Великой Отечественной войны. Такой ресурс может появиться к 9 мая 2020 года.

О проекте рассказал «Парламентской газете» председатель Московской городской думы Алексей Шапошников. По словам спикера, судьба каждого бойца и в целом московского народного ополчения трагична: 98% ушедших на фронт не вернулись с полей сражения.

Это были простые москвичи, рабочие, студенты, сотрудники ВДНХ. Есть разные оценки, но та оценка, к которой все сходятся, — не менее 200 тысяч москвичей-ополченцев не вернулись домой, — рассказал Шапошников.

Проект планируется создать ко Дню празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее NEWS.ru писал, что президент РФ Владимир Путин призвал создать все условия для проведения праздничных мероприятий по случаю 75-летия Победы, чтобы они надолго остались в памяти многих людей.