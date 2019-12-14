В Мосгордуме предложили создать портал об истории добровольцев, защищавших столицу в годы Великой Отечественной войны. Такой ресурс может появиться к 9 мая 2020 года.
О проекте
Это были простые москвичи, рабочие, студенты, сотрудники ВДНХ. Есть разные оценки, но та оценка, к которой все сходятся, — не менее 200 тысяч москвичей-ополченцев не вернулись домой, — рассказал Шапошников.
Проект планируется создать ко Дню празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Ранее NEWS.ru писал, что президент РФ Владимир Путин призвал создать все условия для проведения праздничных мероприятий по случаю 75-летия Победы, чтобы они надолго остались в памяти многих людей.
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