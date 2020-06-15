Депутаты предложили создать базу отсутствующих в России медпрепаратов

https://static.news.ru/photo/90e3d2bc-af06-11ea-a8db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутаты фракции «Единая Россия» в Госдуме внесли законопроект, направленный на обеспечение контроля качества лекарств, находящихся в обращении на территории РФ. Также парламентарии предлагают создать реестр фармакопейных стандартных образцов.

По словам члена комитета Госдумы по охране здоровья Александра Петрова, это будет «полноценная база лекарственных препаратов, которая в России отсутствует как таковая».

В рамках законопроекта депутаты предлагают уточнить понятие фармакопейного стандартного образца. Под ним предлагается понимать образец вещества «с установленными по результатам испытаний значениями одной или более величин», посредством сравнения с которыми осуществляется контроль качества исследуемых лекарственных средств в целях подтверждения их соответствия требованиям нормативной документации.

По мнению авторов проекта, документ прежде всего нужен для стандартизации лекарственных препаратов, поскольку «отсутствие государственного образца означает, что сравнить по всем показателям лекарственный препарат невозможно», передаёт ТАСС.

Также предлагается обязать владельцев регистрационных удостоверений безвозмездно представлять в экспертное учреждение образцы лекарства, фармсубстанции, тест-штамма микроорганизмов, культуры клеток, а также образцы веществ, применяемых для контроля качества лекарственного средства путём сравнения с ними исследуемого лекарства.

Ранее медики назвали лекарства, обязательные для домашней аптечки. В частности, в ней должны находиться средства для перевязки: бинт, стерильная марлевая повязка, антисептики. Ими обрабатывают раны. Однако есть препараты, хранение которых опасно для здоровья, писал NEWS.ru.