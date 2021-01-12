Депутаты предложили повысить зарплаты учителям

https://static.news.ru/photo/90f61a58-556e-11eb-b389-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Комитет Госдумы по образованию и науке в весеннюю сессию рассмотрит два законопроекта, которые предусматривают повышение зарплат педагогам. Об этом рассказала заместитель председателя комитета Лариса Тутова.

Мы надеемся, что они будут рассмотрены и приняты на весенней сессии. Один — о базовой ставке для учителей, другой — о статусе педагогического работника, — цитирует Тутову «Парламентская газета».

Парламентарий отмечает, что законопроекты соответствуют предложениям президента РФ Владимира Путина, высказанным им на большой пресс-конференции. Глава государства тогда заметил, что необходимо пересмотреть вопрос с зарплатой ряда категорий граждан, включая учителей.

В случае принятия изменений доходы педагогов вырастут, при этом сократится разница в зарплатах учителей в разных регионах. Гарантированная часть зарплаты за норму учебной нагрузки должна составить не менее 70% от средней зарплаты по региону.

Лариса Тутова отметила, что для того чтобы базовые ставки и оклады учителей превысили МРОТ, потребуются дополнительные средства. По её словам, на это необходимо выделить порядка 200 млрд рублей.

На реализацию этого масштабного социального проекта — введения новой системы оплаты труда в сфере образования — потребуются значительно большие бюджетные ассигнования. Может быть, поэтапно, но решать эту задачу необходимо. Считаю, что мы не можем оставлять учителей с ненормальной заработной платой, — подчеркнула депутат.

В числе других вопросов, которые намерен рассмотреть комитет по образованию и науке, — доработки законопроекта о дистанционном обучении. По словам Ларисы Тутовой, нерегламентированное обучение на дому противоречит нормам санитарно-эпидемиологических правил и норм, поскольку ученикам противопоказано проводить более пяти часов в сутки у экранов компьютеров и смартфонов. Иначе у них могут возникнуть проблемы со зрением и со здоровьем в целом.

Ранее NEWS.ru писал, что жители России за один месяц хотят зарабатывать примерно 158 тысяч рублей. Ожидания выше среднего высказывали граждане, проживающие на территории Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом стало известно из результатов опроса, проведённого специалистами сервиса по поиску работы.

Средняя желаемая зарплата россиян по стране — 158 тысяч рублей. Однако москвичи хотят получать 175 тысяч. Жители города на Неве, в свою очередь, озвучили другую сумму. Петербуржцы в среднем желают зарабатывать 164 тысячи рублей.