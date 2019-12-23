https://static.news.ru/photo/f2048a0e-264a-11ea-bad5-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Депутат Госдумы Любовь Духанина выступила за отмену домашних заданий для школьников. Заместитель председателя по образованию и науке считает, что у детей недостаточно времени на их выполнение.
Сегодня у детей катастрофически не хватает времени на выполнение домашнего задания. Эта тема одна из обсуждаемых в российском обществе. Однако мы не видим реальных шагов, чтобы решить эту задачу. Решать её можно, например, введя обучение без домашних заданий, — цитирует политика АГН «Москва».
Ранее с инициативой отмены экзаменов в школе выступил лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Также он предложил проводить уроки истории в исторических музеях, биологии — в зоологических, а остальные — на улице.