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Автоэксперт Вячеслав Субботин считает, что учебная езда по автомагистралям, которая допускается, согласно постановлению правительства, в 2020 году, для начинающих водителей может оказаться гораздо безопаснее, чем по обычным дорогам.

Лучше учиться на магистралях, поскольку там есть барьеры, а скорость машин относительно друг друга минимальна, а, значит, безопасна, — пояснил URA.RU Субботин. По мнению эксперта, обычные дороги не так хорошо...