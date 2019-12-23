Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Любовь Духанина выступила за отмену домашних заданий для школьников. Заместитель председателя по образованию и науке считает, что у детей недостаточно времени на их выполнение.

Сегодня у детей катастрофически не хватает времени на выполнение домашнего задания. Эта тема одна из обсуждаемых в российском обществе. Однако мы не видим реальных шагов, чтобы решить эту задачу. Решать её можно, например, введя обучение без домашних заданий, — цитирует политика АГН «Москва».

Ранее с инициативой отмены экзаменов в школе выступил лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Также он предложил проводить уроки истории в исторических музеях, биологии — в зоологических, а остальные — на улице.

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