https://static.news.ru/photo/f0f31c24-de11-11e9-827e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Депутаты Госдумы подготовили и внесли на рассмотрение нижней палаты российского парламента законопроект об отдельном содержании лидеров преступных группировок в СИЗО и других местах лишения свободы.

Авторами инициативы являются глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв и два его заместителя — Эрнест Валеев и Александр Хинштейн. Они отметили, что лица, занимающие высокое положение в преступной иерархии, представляют особую общественную опасность.

По мнению депутатов, для содержания главарей преступных сообществ могут быть использованы камеры штрафных изоляторов, помещения камерного типа и единые помещения камерного типа. Авторы проекта пояснили, что помещение туда указанных лиц не будет являться наказанием и основанием для применения к ним соответствующих ограничений, сообщается на сайте Думы.

Ранее News.ru писал, что президент Владимир Путин ужесточил наказание для лидеров преступных группировок. Подписанный главой государства закон вводит в УК новую статью, которая предусматривает наказание за создание ОПГ в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет, а также штраф в размере до пяти миллионов рублей.