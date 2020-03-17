https://static.news.ru/photo/d10b1bd4-6834-11ea-8a6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Greg Sorber/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Группа депутатов и сенаторов планирует направить обращение в оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса и рабочую группу Госсовета РФ с просьбой запретить кальяны.

Кальян — это ингалятор, в больнице ингалятор подлежит стерилизации после каждого употребления. Какой кальян проходит стерилизацию, подумайте? Совершенно естественно, что его нужно запрещать, — передаёт « Парламентская газета » слова главы комитета Совфеда по социальной политике Валерия Рязанского.

По его словам, запрет необходимо принять быстро, так как много времени может уйти на прохождение законопроектом всех стадий.

Ранее NEWS.ru писал, что депутат Государственной думы Виталий Милонов считает, что курение кальяна приводит к распространению коронавируса.