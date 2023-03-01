Депутаты попросили проверить статью о фейках на «антиконституционность»

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Депутаты Мосгордумы Михаил Тимонов и Евгений Ступин попросили проверить на предмет «антиконституционности» статью 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации...»). Они направили соответствующие обращения председателю ВС Вячеславу Лебедеву, председателю Госдумы Вячеславу Володину и омбудсмену Татьяне Москальковой. По мнению депутатов, применение статьи вызывает множество вопросов, ведь «заведомо ложной информацией» часто признается мнение, а не утверждение.

Критерием «заведомой ложности» считают несовпадение с позицией МО РФ! Публичное распространение информации не отграничивается от частного разговора! Под «политической ненавистью и враждой» понимается несогласие гражданина с официальной позицией, — написал Тимонов в своем Telegram-канале.

Депутат подчеркнул, что обвиняемые по этой статье могут быть осуждены на десять дет лишения свободы «за слова». И это притом, что часто за убийства преступники получают более мягкие наказания, заметил парламентарий.

Тимонов и Ступин попросили не только проверить статью на «антиконституционность», но и внести изменения в УК. Они напомнили, что закон призван «защищать граждан, а не быть дубинкой для устрашения».

Ранее Володин сообщил, что в Госдуму внесены поправки в УК и КоАП об ответственности за дискредитацию участников СВО, в том числе бойцов в составе добровольческих формирований. Он указал, что второе чтение состоится 2 марта, а итоговое чтение, если проект поддержат, пройдет 14 марта.

Между тем адвокат Павел Чиков отметил, что в повестке дня 2 марта такого законопроекта нет, а рассмотрение того или иного законопроекта сразу во втором чтении возможно, только если поправки внесены в какой-то ранее уже внесенный законопроект.