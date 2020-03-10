https://static.news.ru/photo/cb704e3e-62cf-11ea-ba13-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Государственная дума во втором чтении проголосовала за включение в законопроект об изменениях в Конституции РФ.

Как сообщает ТАСС, в число поддержанных поправок вошли ограничения для высших должностных лиц, запрет на переговоры по отчуждению территорий РФ, а также право экс-президентов быть пожизненными сенаторами.

В частности, высшим должностным лицам России, включая президента, а также членам Совета Федерации и депутатам Думы запрещается иметь иностранное гражданство, а также счета или наличные средства в банках за рубежом.

Также закрепляется принцип неприкосновенности бывших президентов России и их право становиться членами Совета Федерации пожизненно.

Депутаты также уточнили, что дети — это «приоритет государственной политики», а не «достояние РФ», как предлагалось ранее. Кроме того, Конституцию дополнят нормой о том, что в ведении РФ находятся «защита семьи, материнства, отцовства и детства» и «защита института брака как союза мужчины и женщины».

На отдельное голосование были вынесены поправки, что РФ является правопреемником СССР, об упоминании в документе бога и создании условий для детей.

Всего в Конституцию планируют внести более 110 поправок. Теперь нижняя палата должна проголосовать в целом за законопроект об изменениях.

Ранее NEWS.ru писал, что Терешкова высказалась за снятие ограничений на число президентских сроков после принятия поправок в Конституцию РФ. По её словам, необходимо заложить в законодательстве возможность для действующего президента вновь избираться на данную должность, если того потребует ситуация или люди.