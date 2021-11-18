Депутаты Петербурга подготовили послабления в закон об иноагентах

Рабочая группа Заксобрания Санкт-Петербурга подготовила проект постановления о внесении поправок в законодательство об иностранных агентах. Депутаты предлагают признавать СМИ иноагентами только по решению суда, а также предоставить журналистам возможность опровергнуть получение иностранного финансирования до процесса, пишет РИА Новости. Накануне аналогичный законопроект внесли в Государственную думу.

Бремя доказывания того, что СМИ исполняет функции иностранного агента, должно быть возложено на Министерство юстиции, — говорится в сообщении пресс-службы парламента.

Кроме того, депутаты предлагают исключать СМИ из реестра иноагентов, если в течение года оно не получало иностранных денег. При этом доказывать, что средства из-за рубежа были получены, должен будет Минюст.

Проект устанавливает, что при получении из иностранных источников суммы меньше 30 тысяч рублей СМИ не может получить статус иноагента. Также причиной для включения в реестр Минюста не может быть получение профессиональных премий, считают депутаты.

В Заксобрании уверены, что изменения согласуются с позицией Конституционного суда и позволят точнее достичь «целей законодательства в части установления взаимосвязи между получением средств из иностранных источников и деятельностью, связанной с политической сферой или распространением сообщений и материалов».

17 ноября «Справедливая Россия — За правду» внесла в Государственную думу законопроект, по которому предлагается признавать СМИ иноагентами по решению суда. По словам председателя фракции в ГД Миронова, такой вариант будет более мягким. Сейчас решение о статусе иностранного агента принимает Минюст.

Инициативу поддержали в Союзе журналистов России. По словам главы объединения Владимира Соловьёва, нормы об иноагентах изначально не были проработаны должным образом.

При этом зампред комитета Госдумы по информационной политике единоросс Олег Матвейчев заявил, что процесс признания СМИ иностранным агентом не предполагает никакой работы суда. По его словам, для признания СМИ иноагентом есть чёткий критерий — получение иностранного финансирования.