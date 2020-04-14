Депутаты перестанут посещать телешоу из-за пандемии коронавируса

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Каждый человек может оказаться в ситуации, когда ему необходимо срочно оказать доврачебную помощь, например, из-за сильного кровотечения или невозможности дышать. Хорошо, если рядом будет тот, кто знает, как это правильно сделать. О том, как слушателям курсов первой помощи удалось помочь людям на грани жизни и смерти рассказала руководитель школы первой помощи «Я помогу!» Галина Сильвестрова.

Однажды, будучи студенткой медицинского университета, Галина вместе с друзьями играла в бильярд. Вдруг одной из девушек за соседним столиком стало плохо, у неё случился отёк Квинке. Как помочь задыхающейся Галина...