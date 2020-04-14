Депутаты перестанут посещать телешоу из-за пандемии коронавируса

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал предложение лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. Последний выступил с инициативой ограничить депутатам посещение телестудии для участия в ток-шоу. Они будут выходить в эфир удалённо из здания на Охотном Ряду.
Давайте задействуем возможности нашего думского аппарата и возможности, которые есть в плане коммуникаций, здесь развернутые уже на площадке «Дума-ТВ», на площадке наших студий... Вы можете подключаться из своих кабинетов, вы можете это делать из студий думских без поездок, — заявил Володин.
На сегодняшний день в России зафиксировано 21 102 случая заражения коронавирусной инфекцией. Выздороветь удалось 1 470 пациентам. От заболевания погибли 148 человек.
Как ранее информировал NEWS.ru, ВОЗ не стала давать прогнозов о развитии ситуации с коронавирусом в России.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен