Депутаты от КПРФ Харитонов и Шаргунов заразились коронавирусом

Депутаты от фракции КПРФ в Госдуме Николай Харитонов и Сергей Шаргунов заболели COVID-19. Об этом сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин на пленарном заседании 28 октября, передаёт РИА Новости. Неделей ранее Володин говорил о 13 заболевших парламентариях.

Вчера заболел Харитонов, сегодня заболел Шаргунов, — сказал спикер Госдумы.

На заседании нижней палаты парламента 19 октября Володин сообщал о 13 случаях заражения коронавирусом среди депутатов, он также отмечал увеличение количества заболевших. Так, по словам председателя ГД, к первому пленарному заседанию Госдумы VIII созыва заразились 11 депутатов, ко второму — уже 12. При этом, по данным Володина, 30% членов ГД нового созыва уже переболели, 62% — вакцинировались.

Спикер призвал всех коллег соблюдать масочный режим в ходе заседаний. Он заявил, что в зале находиться без масок могут только председатель и выступающий парламентарий.

Ранее Вячеслав Володин предложил перевести депутатов, которые отказываются от вакцинации, на дистанционный формат работы. Он также заявил, что все сотрудники аппарата ГД и помощники депутатов должны сделать прививки от COVID-19.