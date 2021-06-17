Депутаты обязали иностранные сайты открывать филиалы в России

https://static.news.ru/photo/7f99de5c-cf67-11eb-b17c-96000091f725_660.jpg Фото: Mladen Lackovic via www.imago-images.de/Global Look Press

Депутаты Государственной думы в окончательном чтении приняли законопроект, который обязывает иностранные интернет-компании открывать филиалы в России. Это следует из информации, размещённой в системе обеспечения законодательной деятельности.

Организация будет обязана открыть филиал, если соответствует хотя бы одному из требований: публикует русскоязычные материалы, размещает рекламу для россиян, обрабатывает данные о пользователях из РФ или получает деньги от организаций и людей из России.

Для принятия документ должен получить одобрение Совета Федерации и подпись президента.

Проект вводит требование об открытии российского офиса для зарубежных IT-компаний в форме представительства или местного юридического лица. В случае отказа документ предусматривает применение «мер принуждения», среди которых исключение из выдачи поисковиков, запрет на приём платежей и сбор персональных данных, а также частичная или полная блокировка ресурса.

Один из авторов проекта, депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин пояснял, что документ затронет социальные сети, рекламные системы, аудиовизуальные сервисы, мессенджеры, сторы, поисковики, хостинговые провайдеры, игровые дистрибьюторы и онлайн-игры. Под требования точно подпадают Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Google AdWords, YouTube, WhatsApp, Viber, Telegram, Steam, WorldOfTanks.

В ходе заседания комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи директор некоммерческого партнёрства «Викимедиа РУ», которое управляет российской версией «Википедии», Станислав Козловский рассказал, что «Википедию» могут объявить иноагентом в России, если ресурс откроет филиал в РФ. В разговоре с NEWS.ru он уточнил, что это приведёт к закрытию проекта на территории РФ.