Депутаты нашли способ снизить число споров по разделу имущества супругов В Госдуме предложили запретить продажу автомобиля без согласия супруга

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Четверо депутатов партии «Новые люди» внесли в Госдуму на рассмотрение законопроект, который запрещает продажу автомобиля без согласия супруга. Для этого достаточно будет простого письменного соглашения, а при его отсутствии сделку можно будет признать недействительной в судебном порядке.

Согласие второго супруга может быть дано им в простой письменной форме, также не исключено совместное участие супругов в сделке. Когда на стороне продавца (дарителя) в договоре поименованы оба супруга, получение письменного согласия не требуется, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы считают, что эта мера позволит снизить нагрузку на суды в вопросах раздела имущества супругов при разводе. Депутаты отметили, что, по данным Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации, в 2022 году суды общей юрисдикции рассмотрели 42 700 споров, связанных с разделом совместно нажитого имущества. Решения по отчуждению транспортных средств чаще всего оспариваются одной из сторон.

Ранее юрист Светлана Корабель говорила, что защитить имущество от раздела при разводе можно с помощью брачного договора, который можно заключить как до брака, так и во время совместной жизни. По ее словам, без брачного договора после развода поделить имущество можно только в суде. Это потребует больше времени и денежных средств, но в таком случае суд присудит бывшим супругам имущество в равных долях.