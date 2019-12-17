https://static.news.ru/photo/f895e1de-20c7-11ea-9559-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат Государственной думы Сергей Шаргунов снова внёс законопроект, предусматривающий смягчение наказания за повторные нарушения в ходе митингов, шествий и пикетов.

Документ размещён в Системе обеспечения законодательной деятельности. В нём предлагается применять уголовную статью только в случае причинения вреда гражданам или общественному порядку. Кроме того, максимальный срок заключения должен сократиться с пяти до трёх лет, а максимальный штраф — с миллиона до 500 тысяч.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство не поддержало законопроект депутата. В пояснительной записке не нашли достаточных обоснований изменений.

В сентябре Шаргунов внёс на рассмотрение нижней палаты парламента проект закона об отмене наказания в виде лишения свободы за участие в митингах, если это не повлекло насилия. В начале октября документ был возвращён автору.