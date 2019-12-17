Депутат Государственной думы Сергей Шаргунов снова внёс законопроект, предусматривающий смягчение наказания за повторные нарушения в ходе митингов, шествий и пикетов.
Документ
Ранее NEWS.ru писал, что правительство не поддержало законопроект депутата. В пояснительной записке не нашли достаточных обоснований изменений.
В сентябре Шаргунов внёс на рассмотрение нижней палаты парламента проект закона об отмене наказания в виде лишения свободы за участие в митингах, если это не повлекло насилия. В начале октября документ был возвращён автору.
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