Общество

Депутаты КПРФ попросили отмены цифровых пропусков по религиозным убеждениям

16:29, 17 апреля 2020 68
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты коммунистической партии Московской городской думы обратились к властям столицы. Они потребовали отмены цифровых пропусков на передвижение по городу. Причиной для такого обращения стало нарушение Конституции России.

Поступают многочисленные сигналы от граждан и общественных объединений, свидетельствующие о том, что для значительной части населения, исповедующей православие, принятие цифрового идентификатора неприемлемо по религиозным соображениям, — цитирует обращение РБК.

По мнению депутатов, определение личности человека путём присвоения ему номера унижает человеческое достоинство и противоречит норме Гражданского кодекса. Документ уже подписали многочисленные члены партии.

Технологическое действие не может само по себе произвести переворот в сокровенных глубинах человеческой души, приводя ее к забвению Христа. Обратное утверждение является суеверием, противоречащим церковному Преданию и святоотеческому учению, — прокомментировали ранее введение пропусков в РПЦ.

Как писал NEWS.ru, в Кремле рассчитывают, что проблемы с контролем электронных пропусков в Москве больше не повторятся. Теперь оформление документов возможно через приложение «Моя Москва».

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