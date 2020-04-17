Депутаты КПРФ попросили отмены цифровых пропусков по религиозным убеждениям

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Роскомнадзор может получить право блокировать мобильные приложения, которые нарушают смежные или авторские права. App Store и Google Play должны будут ограничивать доступ к приложениям по требованию ведомства в случае, если незаконный контент не был удалён владельцами.

Указанные положения прописаны в правах ко второму чтению законопроекта 2018 года. Отмечается, что Роскомнадзор сначала должен будет информировать владельца ресурса, на котором размещено приложение, о нарушении прав. В ведомстве станут...