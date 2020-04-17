Депутаты КПРФ попросили отмены цифровых пропусков по религиозным убеждениям

https://static.news.ru/photo/4c64f08c-80b0-11ea-86d1-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Депутаты коммунистической партии Московской городской думы обратились к властям столицы. Они потребовали отмены цифровых пропусков на передвижение по городу. Причиной для такого обращения стало нарушение Конституции России.
Поступают многочисленные сигналы от граждан и общественных объединений, свидетельствующие о том, что для значительной части населения, исповедующей православие, принятие цифрового идентификатора неприемлемо по религиозным соображениям, — цитирует обращение РБК.
По мнению депутатов, определение личности человека путём присвоения ему номера унижает человеческое достоинство и противоречит норме Гражданского кодекса. Документ уже подписали многочисленные члены партии.
Технологическое действие не может само по себе произвести переворот в сокровенных глубинах человеческой души, приводя ее к забвению Христа. Обратное утверждение является суеверием, противоречащим церковному Преданию и святоотеческому учению, — прокомментировали ранее введение пропусков в РПЦ.
Как писал NEWS.ru, в Кремле рассчитывают, что проблемы с контролем электронных пропусков в Москве больше не повторятся. Теперь оформление документов возможно через приложение «Моя Москва».