https://static.news.ru/photo/18569fd2-20d6-11ea-8202-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Законопроект о запрете на курение на кухнях коммунальных квартир внесено в Государственную думу. Авторами инициативы стали Николай Герасименко, Андрей Исаев и Дмитрий Морозов.

По словам депутатов, таким образом будет устранён пробел в законодательстве в части защиты прав некурящих, живущих в таких помещениях, следует из документа, опубликованного в Системе обеспечения законодательной деятельности.

Ранее NEWS.ru писал, что российские железные дороги (РЖД) не планируют возвращать курилки в вагонах поездов или создавать для этого отдельные помещения. Об этом сообщили представители отрасли.

Создать специальные места для курения в поездах дальнего следования ранее предложила сопредседатель Общероссийского движения за права курильщиков Ольга Беклемищева. Идею она выдвинула после того, как Государственная дума приняла закон о возвращении помещений для перекуров в аэропорты.