Госдума расширит список имеющих право на помощь при трудоустройстве

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Рабочая группа Госдумы в ходе второго чтения законопроекта о помощи при трудоустройстве договорилась расширить список лиц, которые могут рассчитывать на поддержку. Если документ примут, его действие распространится на лиц в возрасте до 25 лет, что поможет поддержать выпускников вузов и средних специальных учебных заведений, передаёт «Парламентская газета».

В первой редакции законопроект был рассчитан на молодых людей в возрасте до 18 лет.

Мы договорились о расширении категории лиц, нуждающихся в особой поддержке при трудоустройстве. Если ранее речь шла о молодёжи до 18 лет, то сейчас речь будет идти о молодых специалистах до 25 лет, окончивших вузы или средние специальные учебные заведения, — рассказал первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Кроме того, в документе прописали возможность для человека выбрать, как он хочет получать услуги службы занятости: онлайн или в физическом офисе ведомства. Кроме того, депутаты внесли ряд правок, которые согласовали с профсоюзами, ведомствами и работодателями. Политик выразил надежду, что документ будет принят во втором и третьем чтениях до конца нынешней сессии парламента.

Исаев подчеркнул, что законопроект значительно изменит закон о занятости, принятый 30 лет назад.

В нём пойдёт речь о закреплении статуса самозанятых, о защите прав опекунов, расширении возможностей получения помощи по месту фактического проживания, — заключил он.

Ранее МВД России внесло в правительство предложения по развитию секций для внеурочной занятости подростков. Авторы инициативы считают их возможной альтернативой акциям протеста.