https://static.news.ru/photo/3d3a105c-6d13-11ea-9a53-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Глава комитета Государственной думы по охране здоровья Дмитрий Морозов рассказал, что партия «Единая Россия» готовит законопроект о расширении телемедицины во время эпидемий. Инициатива предполагает организацию дистанционных первичных осмотров пациентов.

В настоящий момент закон предполагает постановку диагноза дистанционно только при первичном очном осмотре. Однако во время эпидемий создаётся дефицит медицинских работников, и система теряет возможность обслуживать пациентов на дому.

Порядок лечения больных, клинические рекомендации и телемедицина должны быстро реагировать на изменяющуюся ситуацию. Нам нужно прописать полномочия правительства или Минздрава по внесению оперативных изменений, если это будет необходимо, — подчеркнул депутат.

По словам первого заместителя руководителя фракции партии в Госдуме Андрея Исаева, документ будет готов к концу этой недели (с 23 по 29 марта), передаёт РИА Новости.

Ранее член комитета Госдумы РФ по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила, что медикам в России нужно разрешить ставить пациентам дистанционные диагнозы. Она считает, что такое нововведение позволит снять с них массовую нагрузку. По её словам, это позволит снизить риск распространения коронавируса в медицинских учреждениях, поскольку люди не будут массово посещать поликлиники.

NEWS.ru писал, что на создание вакцины от коронавируса может уйти год. Об этом заявила главный терапевт Минздрава Оксана Драпкина. По её словам, российские специалисты расшифровали геном COVID-19. Это позволит ускорить появление вакцины.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире превышает 343,7 тысячи человек. Жертвами инфекции стали 14,7 тысячи, выздоровели 97,3 тысячи человек. В России зарегистрировано 438 случаев заражения. Наибольшее число заразившихся — в Москве. За сутки в столице выявили ещё 71 случай. Выздоровели 18 человек.