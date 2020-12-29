Депутаты Госдумы встали на защиту ветеринарных клиник в жилых домах

В 2020 году в Роспотребнадзоре был разработан проект санитарно-эпидемиологических правил и норм, касающихся условий проживания, планировки, застройки и содержания территорий населённых мест. В одном из пунктов уточняются организации, которые не могут находиться в жилых домах. Это в том числе ветеринарные клиники и кабинеты. Против этого резко выступили не только ветврачи, но и депутаты Госдумы.
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Принимая во внимание, что в России более 50 процентов граждан имеют домашних животных, лишение их возможности оперативного посещения ветклиник ограничивает их права и законные интересы, — написал Бурматов.
Парламентарий отметил, что ещё во время общественного обсуждения проекта весной 2020 года Минэкономразвития предложило отправить его на доработку. Однако в итоге текст документа не претерпел никаких изменений.
В свою очередь Борис Титов считает, что расположение ветклиник и кабинетов в жилых домах не создаёт никаких рисков и не оказывает негативного влияния на проживающих там граждан при условии соблюдения установленных нормативов. Вместе с тем Титов предлагает запретить размещение в многоэтажках сервисов, оказывающих услуги с содержанием домашних животных.
Наконец, высказалась и Национальная ветеринарная палата. В объединении ветврачей считают, что в случае вступления указанного документа в силу клиникам попросту будет некуда деться. Кроме того, в большинстве случаев ветеринарные клиники — это малый и средний бизнес, который может не выдержать затрат, связанных с переездом на новое место. Помимо этого, специалисты указывают на риск роста смертности домашних животных из-за отсутствия удобно расположенных клиник.
Отмечается, что если Роспотребнадзор всё же видит риски, надо искать компромиссный вариант. Так, предлагается предусмотреть для клиник дополнительные требования. Также в случае принятия документа потребуются правки в Градостроительный кодекс с тем, чтобы при застройке новых районов учитывались отдельные строения под ветклиники.
Ранее NEWS.ru писал, что столичные депутаты рассмотрят законопроект, запрещающий проведение так называемой операции «мягкие лапки», то есть удаление у кошек когтей. На данный момент в России нет списка операций, проведение которых должно быть ограничено какими-либо показаниями, и ветеринарные клиники зачастую проводят дорогостоящую и калечащую операцию.