Депутаты Госдумы встали на защиту ветеринарных клиник в жилых домах

https://static.news.ru/photo/d54b802c-49e7-11eb-9a40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

В 2020 году в Роспотребнадзоре был разработан проект санитарно-эпидемиологических правил и норм, касающихся условий проживания, планировки, застройки и содержания территорий населённых мест. В одном из пунктов уточняются организации, которые не могут находиться в жилых домах. Это в том числе ветеринарные клиники и кабинеты. Против этого резко выступили не только ветврачи, но и депутаты Госдумы.

Как поясняет «Парламентская газета», существующие с 2015 года в России санитарные нормы и правила, запрещавшие размещать ветклиники в подвалах, на цокольных, первых и вторых этажах жилых домов, касались лишь новостроек. Но новая инициатива Роспотребнадзора ставит под угрозу уже функционирующие учреждения. Омбудсмен Борис Титов обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой не запрещать работу ветеринарных клиник и кабинетов в многоквартирных домах. К Поповой апеллирует и глава комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов — в его письме содержится просьба отредактировать документ.

Принимая во внимание, что в России более 50 процентов граждан имеют домашних животных, лишение их возможности оперативного посещения ветклиник ограничивает их права и законные интересы, — написал Бурматов.

Парламентарий отметил, что ещё во время общественного обсуждения проекта весной 2020 года Минэкономразвития предложило отправить его на доработку. Однако в итоге текст документа не претерпел никаких изменений.

В свою очередь Борис Титов считает, что расположение ветклиник и кабинетов в жилых домах не создаёт никаких рисков и не оказывает негативного влияния на проживающих там граждан при условии соблюдения установленных нормативов. Вместе с тем Титов предлагает запретить размещение в многоэтажках сервисов, оказывающих услуги с содержанием домашних животных.

Наконец, высказалась и Национальная ветеринарная палата. В объединении ветврачей считают, что в случае вступления указанного документа в силу клиникам попросту будет некуда деться. Кроме того, в большинстве случаев ветеринарные клиники — это малый и средний бизнес, который может не выдержать затрат, связанных с переездом на новое место. Помимо этого, специалисты указывают на риск роста смертности домашних животных из-за отсутствия удобно расположенных клиник.

Отмечается, что если Роспотребнадзор всё же видит риски, надо искать компромиссный вариант. Так, предлагается предусмотреть для клиник дополнительные требования. Также в случае принятия документа потребуются правки в Градостроительный кодекс с тем, чтобы при застройке новых районов учитывались отдельные строения под ветклиники.

Ранее NEWS.ru писал, что столичные депутаты рассмотрят законопроект, запрещающий проведение так называемой операции «мягкие лапки», то есть удаление у кошек когтей. На данный момент в России нет списка операций, проведение которых должно быть ограничено какими-либо показаниями, и ветеринарные клиники зачастую проводят дорогостоящую и калечащую операцию.