Депутаты Госдумы решили обратиться к бундестагу из-за Крымского моста Депутат Пискарев: Госдума намерена обратиться к бундестагу из-за Крымского моста

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Государственная дума намерена обратиться к бундестагу в свете новостей об обсуждении высокопоставленными офицерами бундесвера ударов по Крымскому мосту, сообщил журналистам депутат Василий Пискарев. По его словам, ситуация напомнила ему о плане «Барбаросса».

Находясь сегодня под Санкт-Петербургом, где проходила Дорога Жизни, не могу не отреагировать на новость, распространенную RT, которая возмутила и напомнила о плане «Барбаросса»: высокопоставленные офицеры бундесвера вновь строят планы, как им бомбить Россию. Они вели переговоры о возможности нанесения ударов по Крымскому мосту, — отметил депутат.

Пискарев добавил, что разделяет точку зрения председателя Госдумы Вячеслава Володина, который сказал, что распространившуюся информацию необходимо внимательно изучить. Депутат также указал на необходимость провести самое тщательное расследование и получить от руководства Германии объяснения.

Зададим вопросы и депутатам бундестага, почему они молчат и не высказывают свою позицию в ситуации, когда немецкие офицеры ведут речь о прямом военном вторжении на территорию России. Советую им перечитать надписи, оставленные советскими солдатами на стенах Рейхстага в 1945 году, если история стала забываться, — резюмировал Пискарев.

Ранее Вячеслав Володин заявил, что вопрос о разговоре офицеров ФРГ про Крымский мост будет затронут на заседании Госдумы в марте. Спикер подчеркнул, что запись разговора офицеров бундесвера обязывает немецкую сторону дать объяснения по ряду вопросов, таких как: понесут ли эти офицеры наказание, знает ли канцлер Олаф Шольц, что такие действия потребуют от России нанести ответный удар? Вместе с тем спикер Госдумы задался вопросом, какими решениями ФРГ руководствовались военные бундесвера во время обсуждения планов удара по инфраструктуре России.