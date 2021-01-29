Депутаты Госдумы призвали изменить пенсионную систему

https://static.news.ru/photo/d2adf356-638a-11eb-a4ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские власти должны пойти против интересов некоммерческих пенсионных фондов (НПФ), чтобы защитить пенсионные накопления граждан. Так считают в партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова.

Если государство не готово отказаться от фондов и вернуться к солидарной пенсионной системе, давайте тогда отменим правило пяти лет, по которому граждане теряют доходы от инвестирования пенсионных накоплений. Это навсегда закроет лазейку для мошенников из НПФ, — цитирует Миронова URA.RU.

Лидер партии считает, что несправедливым может получиться предложение Минтруда обязать фонды восстанавливать финансовые потери граждан. Правом вернуть доходы от своих пенсионных накоплений, скорее всего, воспользуется минимальное число россиян, поскольку такой процесс будет долгим. Кроме того, не все россияне достаточно подкованы в вопросах права и финансов, чтобы понять, когда и на сколько их обманули, подчеркнул Миронов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пенсионеры в течение пяти лет недополучили по 1100 рублей в месяц. Виной тому стала отмена индексации пенсий, считает первый депутат Госдумы Валерий Гартунг. Он посчитал, что работающие пенсионеры недополучили от государства 179 376 рублей, неработающие — 66 108 рублей на человека за последние пять лет.