Депутаты Госдумы предложили выдавать QR-коды ещё двум категориям россиян

QR-коды необходимо выдавать «неофициально» переболевшим COVID-19 гражданам, а также тем, кто привит иностранными вакцинами. С таким предложением выступили депутаты Госдумы, рассказал «Известиям» заместитель председателя фракции ЛДПР, глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Мы считаем, что люди, которые привились иностранной вакциной или переболели неофициально, но имеют иммунитет, ничем не отличаются от тех, кто сделал российскую прививку или официально переболел. Если для нас важен коллективный иммунитет, необходимо дать им возможность получить QR-код, — пояснил парламентарий.

Кроме того, депутаты выступили с инициативой «амнистировать» тех, кто получил поддельные QR-коды. Таким гражданам нужно дать возможность привиться от коронавируса, добавил Нилов.

Депутат пояснил, что на данный момент ещё нет окончательного решения о том, чтобы оказать поддержку законопроектам. Официально его озвучат ближе к рассмотрению новых предложений, внесённых кабмином 12 ноября, по поводу введения обязательных QR-кодов на заседании Госдумы.

Ранее стало известно, что поступившие в парламент два документа — об обязанности предъявления гражданами цифровых пропусков для посещения общественных мест, а также при перемещении пассажиров на поездах и самолётах — были в последний момент исключены из календаря Госдумы на декабрь.