Депутаты Госдумы подарили больнице арестованный автомобиль

https://static.news.ru/photo/ca7baab4-2c1e-11eb-a494-fa163e074e61_660.jpg Фото: donnews.ru

В Ростовской области разгорелся скандал, связанный с подарком от имени двух депутатов Государственной думы, представляющих регион во фракции «Единая Россия». Те презентовали больнице скорой медицинской помощи в городе Шахты легковой автомобиль. Однако машина оказалась с «подвохом».

Через некоторое время после помпезного вручения легковушки Lada Largus с участием местной прессы начали всплывать детали и нюансы, сообщает DonDay. К тому, что автомобиль неновый, медики были готовы: их об этом предупредили. И то, что помимо слов благодарности врачам на кузове красовались имена дарителей — Александра Каминского и Максима Щаблыкина, восприняли с пониманием.

Однако выяснилось, что машина была не подарена, а предложена в аренду сроком на один год. Даже это обстоятельство можно было бы принять: в условиях пандемии коронавируса в течение года доставлять биоматериалы в ростовские лаборатории, делающие тесты на COVID-19, стало бы хорошим подспорьем. Тем более что вдобавок к транспортному средству депутаты передали дезинфицирующие средства и вещи для ухода за маломобильными пациентами.

Однако владелец легковушки — фирма, принадлежащая супруге одного из депутатов, оказалась признанной банкротом. В связи с этим на автомобиль был наложен арест, а это не позволяет поставить или снять машину с учёта.

В результате руководство шахтинской больницы было вынуждено отказаться от такого подарка, пользоваться которым было бы противозаконно. Сейчас машина стоит на стоянке и по назначению не используется.

Ранее NEWS.ru писал, что жители 13 сёл в Анучинском районе Приморского края могут остаться без скорой медицинской помощи. Единственную на всю округу подстанцию неотложки в Чернышовке со следующего года решено закрыть, а сотрудников перевести в районный центр, который находится на расстоянии 50 километров.