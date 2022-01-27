Депутаты Госдумы почтили память жертв холокоста в Москве

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и представители думских фракций возложили цветы к памятнику героям сопротивления в концлагерях и гетто на территории Еврейского музея и центра толерантности в Москве. Парламентарии приняли участие в церемонии зажжения свечей в зале памяти, сообщает ТАСС.

Мы должны делать всё для того, чтобы трагедия не повторилась. Страшно, когда уничтожают целый народ, женщин и детей только потому, что они принадлежат к нации, неугодной для фашистов, — сказал Володин.

Председатель Госдумы отметил, что "в ряде стран" сейчас звучат заявления, "которые не могут нас не настораживать" и которые свидетельствуют о попытках реабилитации нацизма. Главный раввин России Бер Лазар отметил, что подрастающее поколение должно извлечь правильный урок из того, что произошло 80 лет назад и уже с детства понимало опасность идеологии фашизма и нацизма. В свою очередь, президент Федерации еврейских общин России, раввин Александр Борода назвал установление Международного дня памяти жертв Холокоста актом исторической справедливости и подчеркнул, что советские войска вынесли на себе всю основную тяжесть войны.

27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста, приуроченный к освобождению лагеря смерти Аушвиц (Освенцим) войсками Красной армии в 1945 году.

Ранее стало известно, что российский режиссёр Кирилл Серебренников экранизирует роман французского писателя Оливье Геза «Исчезновение Йозефа Менгеле». Книга рассказывает о немецком враче, который проводил эксперименты над пленниками Освенцима: сценарий написан совместно режиссёром и автором книги. Когда фильм выйдет в прокат и какие актёры примут в нём участие, пока не сообщается.