Депутаты Госдумы хотят уравнять понятия «брак» и «семейный союз» Депутат Ткачев предложил уравнять понятия «брак» и «семейный союз»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Многим молодоженам в России не нравится слово «брак», считает депутат Госдумы Антон Ткачев. По его словам, которые приводит издание «Подъем», они негативно воспринимают это понятие, поскольку в современном русском языке оно имеет значение «несоответствие стандартам, дефект». Поэтому в Семейном кодексе он предложил уравнять его с понятием «семейный союз».

Основное значение слова «брак» пришло из старославянского языка, что означало женитьбу. В то же время понятие брака как негодной продукции пришло из нижненемецкого диалекта от слова brak, что означало «порок, недостаток», — говорит Ткачев.

Учитывая два совершенно разных значения одного слова, словосочетание «семейный союз» лучше отражает суть дела, уверен депутат. По его словам, если инициатива будет реализована, то молодожены сами смогут решать, как будет называться их союз на бумаге.

Ранее Министерство юстиции страны предложило разрешить россиянам регистрировать браки в МФЦ. Согласно законопроекту, это будет доступно только гражданам РФ, которые ранее не состояли в браке либо предыдущий их брак был расторгнут на территории России. Также предлагается разрешить и расторгать браки в МФЦ, но при взаимном согласии обоих супругов, у которых нет детей младше 18 лет, а также при расторжении брака через суд.