https://static.news.ru/photo/656365b4-2039-11ea-9328-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

«Единая Россия» предложила Министерству просвещения отменить введение обязательного госэкзамена по иностранному языку во всех школах страны. В 85 регионах страны эксперты единогласно признали неготовность системы образования к такому шагу в предлагаемые сроки. На данный момент 60% российских школ находится в сельской местности, а у большей части выпускников нет потребности в использовании иностранного языка, сообщила координатор партпроекта «Новая школа» Алёна Аршинова.

Также, по её словам, введение обязательного ЕГЭ по иностранному языку может «закрыть дорогу» в ведущие вузы выпускникам сельских школ.

В 2022 году единый госэкзамен по иностранному языку недопустим. Изначально не был осуществлён необходимый комплекс мер для его введения: обеспечение образовательных учреждений квалифицированными учителями для получения детьми качественных знаний, необходимым оборудованием, бюджетными деньгами для закупок. Проблем достаточно много, — заявила Аршинова.

Введению обязательного госэкзамена по иностранному языку мешает и отсутствие госстратегии развития образования, добавила депутат.

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец указала на проблему нехватки 15% преподавателей иностранного языка.

Ещё одной проблемой является отсутствие у школьников мотивации к серьёзному изучению иностранных языков из-за их невысокой востребованности в повседневной жизни, отметила первый замминистра образования и молодёжной политики Чувашской Республики Алевтина Фёдорова.

По статистике, в нашей республике среди выпускников 9-х классов примерно только 6% сдают экзамен по иностранному языку. В 11-х классах — около 10%, — добавила она.

Не только не вводить ЕГЭ по иностранному языку, но и «ввести мораторий на расширение списка обязательных экзаменов» предложил научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика» Александр Адамский.

Ранее NEWS.ru писал, что результаты ЕГЭ могут аннулировать из-за одинакового почерка на разных бланках. Об этом предупредили в Рособрнадзоре. С 2020 года все бланки будут проверять роботы, предназначенные для почерковедческой экспертизы.