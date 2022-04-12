В ГД внесли законопроект о перехвате управления в иностранных компаниях
Захар Чайченко
Захар Чайченко
12:22, 12 апреля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Законопроект «О внешней администрации по управлению организацией» был внесён в Госдуму, пишет «Коммерсант». Один из авторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный подчеркнул, что законодательная инициатива направлена на защиту российских национальных интересов, обеспечение экономического баланса, а также безопасность юридических прав физ- и юрлиц.
Законодательная инициатива ориентирована на защиту наших национальных интересов, обеспечение безопасности и финансовой стабильности, прав и законных интересов как физических, так и юрлиц, — разъяснил Выборный.
По словам депутата, Россия создаёт «правила игры», по которым зарубежные инвесторы смогут переждать смутное время на отечественном рынке. Выборный подчеркнул, что иностранным акционерам даётся выбор: либо возобновить деятельность на территории России, либо продать свой пакет акций.
Ранее власти России приостановили процесс принятия законопроекта о введении внешнего управления в иностранных компаниях, которые заявили об уходе из страны. Такое решение было принято из-за того, что многие из фирм не предприняли никаких действий по закрытию бизнеса и продолжают платить зарплату сотрудникам.