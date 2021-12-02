Депутату от КПРФ Самсонову предъявили обвинение в растлении ребёнка

Приморскому депутату от КПРФ Артёму Самсонову предъявили обвинение в растлении несовершеннолетнего. Об этом РИА Новости рассказал адвокат парламентария Алексей Клёцкин. В ближайшее время в суде будет рассматриваться жалоба защиты на арест депутата.

Предъявлено обвинение, — сказал адвокат парламентария агентству.

Он добавил, что рассмотрение жалобы защиты на заключение Самсонова под стражу будет рассматриваться в Приморском краевом суде 3 декабря. Заседание должно было состояться ещё на прошлой неделе, но адвокаты попросили отложить его для приобщения документов к материалам дела.

По словам Клёцкина, защита настаивает на предъявлении документа, послужившего основанием для возбуждения дела в отношении Самсонова. Это необходимо для того, чтобы установить, был ли заявитель. Приобщённый к делу рапорт инспектора по делам несовершеннолетних должен быть составлен на основании заявления.

Самсонову вменяются действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). По версии следствия, два года назад депутат на базе отдыха во Владивостоке показывал 11-летнему ребёнку предмет интимного характера и объяснял его назначение.

Сторонники Самсонова назвали уголовное дело против него политической провокацией и местью за успех компартии в регионе на недавних выборах. По мнению депутата Заксобрания Приморского края Натальи Кочуговой, данная история — это «политический заказ и репрессия в отношении видного коммуниста».