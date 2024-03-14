Депутатов попросили разъяснить, как нужно обороняться при защите жилья Лидер профсоюза полиции Пашкин: нужно уточнить нюансы закона о самообороне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В законопроекте, позволяющем хозяевам дома любую самооборону при проникновении злоумышленников, необходимо уточнить много нюансов, рассказал в беседе с НСН председатель Московского регионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин. По его словам, ранее эту инициативу не одобряли из-за неясностей, связанных со статусом постороннего человека, находящегося в доме.

Ранее в Госдуме подготовили поправки в Уголовный кодекс, закрепляющие принцип самообороны «мой дом — моя крепость». Изменения регулируют права россиян на необходимую оборону в пределах своего жилища. В проекте документа указано, что защищаться от злоумышленников, незаконно проникших в дом, можно «любыми способами», и это не сочтут превышением пределов необходимой самообороны.

Например, вы пригласили в гости человека и убили, а потом сказали, что он сам пришел и напал на вас. Как в этой ситуации разбираться? Нюансов много, поэтому инициативу не принимали. Если это человек, которого вы вообще не знаете — это одно. А если знакомый пришел с тем же самым, как это разделить? — пояснил профсоюзный деятель.

Также, по его словам, стоит вопрос доказательства, что человек пришел убивать хозяина или только грабить. В целом Пашкин одобрил поправки, так как, по его мнению, никакие посторонние люди не должны заходить в жилище. При этом он подчеркнул, что число оправдательных приговоров по делам о самообороне составляет порядка 1%, поэтому люди сегодня просто боятся защищаться, причем как дома, так и на улице.

Ранее житель Москвы стал фигурантом дела о превышении необходимой самообороны. Мужчина вступился за пенсионера, на которого напала группа мигрантов, и нанес вред здоровью одного из нападавших.