Депутатам могут изменить сроки публикации деклараций о доходах

Проект постановления, предусматривающий возможность изменения даты публикации депутатами сведений о доходах, поступил на рассмотрение Госдумы. Парламентарии планируют обсудить его на ближайшем заседании.
В документе указано, что рок размещения сведений о доходах может быть изменён по мотивированному решению комиссии Госдумы,
Согласно законодательству, депутаты обязаны отчитываться о собственных доходах, имуществе и имущественных обязательствах за прошедший год до 1 апреля. Кроме того, они обязаны предоставлять аналогичные сведения о членах своей семьи.
Ранее стало известно, что президент Владимир Путин подписал указ о переносе сроков отчета чиновников о доходах и имуществе до 1 августа.
Как писал NEWS.ru, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагал отказаться от публикации в СМИ информации о доходах парламентариев.
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