Депутатам могут изменить сроки публикации деклараций о доходах

https://static.news.ru/photo/64ffdf9e-9a9b-11ea-a3b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Проект постановления, предусматривающий возможность изменения даты публикации депутатами сведений о доходах, поступил на рассмотрение Госдумы. Парламентарии планируют обсудить его на ближайшем заседании.

В документе указано, что рок размещения сведений о доходах может быть изменён по мотивированному решению комиссии Госдумы, сообщает ТАСС.

Согласно законодательству, депутаты обязаны отчитываться о собственных доходах, имуществе и имущественных обязательствах за прошедший год до 1 апреля. Кроме того, они обязаны предоставлять аналогичные сведения о членах своей семьи.

Ранее стало известно, что президент Владимир Путин подписал указ о переносе сроков отчета чиновников о доходах и имуществе до 1 августа.

Как писал NEWS.ru, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагал отказаться от публикации в СМИ информации о доходах парламентариев.