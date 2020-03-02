https://static.news.ru/photo/1deceb94-5caa-11ea-b2ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин предложил закрепить в Конституции запрет для депутатов Госдумы и членов Совета Федерации иметь счета в зарубежных банках.

Отмечается, что аналогичные ограничения уже установлены в федеральном законе среди оснований для досрочного прекращения полномочий как депутатов, так и сенаторов.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на текст поправок, что депутатам и сенаторам «в порядке, установленном федеральным законом», запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположённых за пределами территории России. Кроме того, у них не может быть иностранного гражданства.

Как ранее сообщал NEWS.ru, комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки к законопроекту о внесении изменений в Конституцию, которые запрещают лицу, занимающему пост президента РФ или главы региона, иметь счета в иностранных банках и имущество за рубежом.