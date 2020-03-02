Президент России Владимир Путин предложил закрепить в Конституции запрет для депутатов Госдумы и членов Совета Федерации иметь счета в зарубежных банках.
Отмечается, что аналогичные ограничения уже установлены в федеральном законе среди оснований для досрочного прекращения полномочий как депутатов, так и сенаторов.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на текст поправок, что депутатам и сенаторам «в порядке, установленном федеральным законом», запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположённых за пределами территории России. Кроме того, у них не может быть иностранного гражданства.
Как ранее сообщал NEWS.ru, комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки к законопроекту о внесении изменений в Конституцию, которые запрещают лицу, занимающему пост президента РФ или главы региона, иметь счета в иностранных банках и имущество за рубежом.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен