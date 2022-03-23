Депутатам Госдумы от «Единой России» запретили выезд за границу

Депутатам Госдумы от «Единой России» запрещено покидать РФ без разрешения главы фракции Владимира Васильева, рассказал РИА Новости руководитель центрального исполкома партии Александр Сидякин. По его словам, запрет действует уже несколько месяцев и распространяется на членов фракции в Госдуме, но не на всю партию. При необходимости выезда депутату нужно подать заявление, указав страну, цель поездки и сроки выезда.

Да, это решение фракционное. И ему уже не один день. Ему несколько месяцев, — сказал Сидякин.

В свою очередь член фракции Евгений Фёдоров сообщил радиостанции «Говорит Москва», что запрет не касается служебных командировок и был внесён в регламент в связи с санкциями и возможными провокациями.

Например, политик поедет, а ему подбросят в карман наркотики. Мы же понимаем, что спецслужбы США, Англии, Польши это сделают легко, — подчеркнул парламентарий.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное право почти не даёт возможности русскому населению за рубежом отстаивать свои права. По его словам, для проживающих за границей русских настали тяжёлые времена и сложившаяся в мире ситуация с навязыванием ненависти ко всему русскому беспрецедентна. Он отметил, что с ненавистью и притеснениями за рубежом сталкиваются и российские представительства, и граждане страны, в ряде случаев это начинает представлять угрозу для жизни и здоровья.