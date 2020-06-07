Депутата столичной думы Шувалову исключили из состава КПРФ

https://static.news.ru/photo/d5aaec76-a8d2-11ea-b1a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/elenashuvalova_ru

Депутат Мосгордумы Елена Шувалова исключена из КПРФ. Она заявила, что «проситься обратно» не станет.

Всё, исключили. Началось всё это с прихода Алексея Навального на круглый стол, потом меня ещё обвиняли в том, что я не голосовала за бюджет, потому что считаю его разграблением народа, — рассказала Шувалова изданию «Подъём».

Она добавила, что причину исключения ей пока не объяснили. Депутат предположила, что в качестве формальной причины может быть указано несоблюдение партийной дисциплины. При этом подчеркнула, что ей не в чем оправдываться.

Шувалова добавила, что вступать в какие-либо другие партии не планирует.

Ранее NEWS.ru писал. что Шувалова стала жертвой розыгрыша. Позвонивший ей пранкер представился Александром Бегловым, который тогда являлся врио губернатора Петербурга, и предложил возглавить избирательный штаб кандидата в губернаторы от КПРФ Владимира Бортко. Шувалова отказывалась до тех пор, пока ей не предложили зарплату в 6 млн рублей, а также пообещали должность в правительстве Северной столицы.