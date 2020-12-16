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Депутата Рашкина раскритиковали за пикет против дистанционного образования

21:01, 17 декабря 2020
Валерий Рашкин Валерий Рашкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Государственной думы от КПРФ Валерий Рашкин устроил пикет против ограничительных мер, введённых в целях борьбы с распространением COVID-19. Особое недовольство у парламентария вызывает дистанционное образование.

Рашкин и его сторонники протестовали возле здания администрации президента. В российском сегменте Интернета акцию коммунистов подвергли жёсткой критике.

Рашкин протестует против введённого по разумным причинам дистанционного образования, распространяет фейки и сам старается, чтобы это продолжалось ещё дольше, злостно нарушая масочный режим и социальную дистанцию. Что дальше? Возврат до «лампочки Ильича»?приводит «Ридус» мнение публициста Армена Гаспаряна.

Многие пользователи Twitter выразились ещё эмоциональнее. Рашкина и других пикетчиков назвали «безумцами» и «дебилами».

В ходе акции коммунистов были замечены листовки с агитацией против вакцинации от коронавирусной инфекции. В тексте, оформленном как заявление в ФСБ, утверждалось, что пандемия COVID-19 — это вымысел, а цель прививок — сокращение населения Земли. Представители КПРФ связь партии с листовками опровергли.

Как передавал NEWS.ru, депутаты Госдумы в среду, 9 декабря, сняли с рассмотрения законопроект об определении порядка дистанционного обучения. Ранее указанная правовая норма была предложена группой российских сенаторов. Снять проект закона с рассмотрения предложили Рашкин и Вера Ганзя, также представляющая КПРФ.

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