Депутата приговорили к ограничению свободы по «санитарному делу»

Преображенский суд Москвы приговорил столичного муниципального депутата Дмитрия Барановского к 1 году и 6 месяцам ограничения свободы в рамках «санитарного дела». Об этом говорится в Telegram-канале судов города.

Политику запретили выходить из дома в период с 22:00 до 06:00, менять место жительства без уведомления надзорного органа, выезжать за пределы Москвы и Московской области, а также посещать массовые мероприятия. Кроме того, его обязали два раза в месяц отмечаться в исполнительной инспекции.

«Санитарное дело» — уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на акции 23 января в Москве в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Среди обвиняемых — сторонники и соратники Навального, а также оппозиционные активисты. Следствие утверждает, что организаторы мероприятия создали «угрозу массового заболевания» и подстрекали участников к нарушению санитарных норм.

По «санитарному делу» уже вынесли несколько приговоров другим фигурантам: Дани Акелю назначен штраф в 100 тысяч рублей, Любови Соболь — ограничение свободы на полтора года, Николаю Ляскину — год ограничения свободы, Олегу Навальному — год условного срока, Олегу Степанову и Кире Ярмыш — год ограничения свободы. При этом обвинения были сняты с муниципального депутата Константина Янкаускаса.

Фигурантами дела также являются соратник оппозиционера Алексея Навального Дмитрий Барановский, участница Pussy Riot Мария Алёхина и глава «Альянса врачей» (признан российскими властями иностранным агентом) Анастасия Васильева.