Депутата от КПРФ Новикова госпитализировали из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/d9b0c2cc-8709-11ea-841e-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Новиков Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Депутат Госдумы от фракции КПРФ, первый заместитель главы комитета по международным делам Дмитрий Новиков заразился коронавирусной инфекцией и госпитализирован с двусторонней пневмонией.

Лечимся. Подтвердился коронавирус. Двусторонняя вирусная пневмония. Высокой температуры нет особо, — цитирует парламентария ТАСС.

По его словам, коронавирус выявил тест, а пневмонию — компьютерная томография лёгких.

Ранее NEWS.ru писал, что депутату Государственной думы РФ Леониду Калашникову диагностировали двустороннее воспаление лёгких, вызванное коронавирусом. В настоящее время парламентарий находится в больнице. Все, кто мог с ним контактировать, отправлены на карантин.

Лидер коммунистов Геннадий Зюганов в свою очередь добавил, что в КПРФ не планируют проводить дополнительные проверки после выявления коронавирусной инфекции у депутата Госдумы от партии Леонида Калашникова.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 2,8 млн человек, погибли свыше 197 тысяч, выздоровели более 789 тысяч.

В России на 25 апреля общее число инфицированных достигло 74 588 (+5966 за последние сутки), 6250 человек выздоровели (+677 за последние сутки), умер 681 человек (+66 за последние сутки). В Москве — 39 509 (+2612 за последние сутки) заболевших, 3047 выздоровели, 366 умерли.