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Госдума приняла закон, позволяющий признавать добросовестными приобретателями лиц, купивших недвижимость у мошенников, основываясь на информации из госреестра, и не знающих об отсутствии у продавцов прав на продажу этого имущества. Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Закон вводит запрет на истребование государством у добросовестного приобретателя спорного жилого помещения. Эта норма распространяется и на тех, кто получил имущество безвозмездно. Суд будет также отказывать в истребовании недвижимости у...