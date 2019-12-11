Депутат Государственной думы РФ от Челябинской области Владимир Бурматов сообщил, что перенёс операцию по удалению аппендицита.
Спасибо хирургам, всё сделали чётко! Забрали прямо с работы, операция прошла успешно. Скоро встану на ноги и снова в строю, – написал Бурматов на странице в Instagram.
Как ранее писал NEWS.ru, Ксения Бородина сообщила о том, что её 10-летней дочери стало плохо во время занятий в школе. Прибывшие в учебное заведения медики поставили девочке диагноз «аппендицит».
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