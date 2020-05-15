Депутата Госдумы Новикова выписали из больницы после лечения от COVID-19

https://static.news.ru/photo/00c1948a-96e2-11ea-b9d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: State Duma Russia/Global Look Press

Депутат Госдумы от КПРФ, первый замглавы комитета по международным делам Дмитрий Новиков выписан из больницы и планирует вернуться к работе уже через две недели.

У него была выявлена вызванная коронавирусом двусторонняя пневмония.

Да, выписали. Вирус побеждён, пневмонию вылечим, — цитирует его ТАСС.

Ранее зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина сообщила, что заразилась коронавирусом. Она уточнила, что переносит болезнь бессимптомно, температура тела не повышена, изменения в лёгких минимальны.

Как писал NEWS.ru, ещё у двух депутатов Государственной думы выявили коронавирус. В настоящее время они находятся дома. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. Всего COVID-19 обнаружен у пяти депутатов.