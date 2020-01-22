https://static.news.ru/photo/350b84a0-3d0d-11ea-85b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

Присяжные в Чувашии одобрили обвинительный вердикт в отношении депутата Чебоксарского городского собрания. Его обвиняют в покушении на знакомого.

Отмечается, что подсудимый из личной неприязни к своему знакомому, с которым они ранее являлись соучредителями двух коммерческих организаций, организовал сбор сведений о его частной жизни. Все собранные данные он передал жителю Свердловской области. Последнему он также предложил денежное вознаграждение за убийство.

После этого, 25 декабря 2017 года исполнитель встретился с предполагаемой жертвой и сообщил, что планирует его убить. Однако за вознаграждение в размере 50 тысяч рублей он готов не исполнять заказ.

Исполнитель заказного убийства в действительности не собирался отказываться от задуманного, а стал заманивать потерпевшего в безлюдное место. Он выстрелил в жертву из обреза, однако промахнулся, так как ему помешали сотрудники управления ФСБ России по Чувашии, — цитирует сообщение РИА Новости.

На сегодняшний день на депутата возбуждено уголовное дело по факту организации покушения на убийство по найму. Против исполнителя начали производство из-за покушения на убийство.

Ранее NEWS.ru сообщал, что грабители зарезали украинского депутата. Инцидент произошёл в селе Саксаганское Криничанского района.