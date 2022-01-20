Депутат заявил о бездействии властей в Петербурге при сугробах на улице

Администрация Петербурга бездействует, в то время как в городе горы снега и лёд на тротуарах, рассказал депутат Заксобрания горда Борис Вишневский изданию Sobesednik.ru. А такое состояние улиц опасно для жизни и здоровья, считает он.

Зачем-то перед началом зимнего сезона сменили председателя комитета по благоустройству. <...> Обратной связи нет никакой. Направляешь в администрацию предложения что-то сделать — ноль реакции. Направляешь предложение: срочно уберите такие-то улицы, на которых катастрофическая ситуация — никакого ответа. Буквально 10 дней назад я направил обращение со списком самых проблемных улиц. По части из них я прошёл сам, по части — мне прислали жители. Никакого ответа от комитета по благоустройству, их не волнует, — описал происходящее Вишневский.

Он добавил, что ещё три года назад направлял в администрацию предложения, как исправить систему уборки города, но результата это не дало. Сейчас же, по словам Вишневского, на улицах не хватает дворников и техники, а правительство Петербурга ничего не объясняет.

Если зайти на сайт горадминистрации в раздел «Губернатор», а там — в «Новости губернатора», то за последние две недели там не найти ни единой новости о том, что он как-то озабочен проблемой уборки города и что он что-то делает. <...> Его вообще это не волнует. Видимо, от его загородной резиденции до Смольного можно проехать нормально, а по тротуарам он не ходит, — предположил депутат.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов объяснил проблемы с уборкой снега тем, что его нельзя вывезти «за один щелчок». Так он прокомментировал ситуацию в ходе прямой линии с жителями города.