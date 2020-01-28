https://static.news.ru/photo/ffbeaaa0-4196-11ea-8ff9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Сергей Шаргунов (КПРФ) проявил интерес к публикациям СМИ, что противовирусный кагоцел якобы не проходил клинические исследования. Он направил запрос министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко.

Шаргунов просит проверить, действительно ли у кагоцела нет завершённых клинических исследований и, кроме того, способно ли это вещество вызвать бесплодие у мужчин, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Российской академии наук Александр Сергеев нагналновую порцию страха перед коронавирусом. Он полагает, что заболевание может повлечь эпидемию и уже через несколько недель начнётся «распространение китайского коронавируса в глобальном масштабе».