Депутат Янкаускас стал обвиняемым по «санитарному делу»

https://static.news.ru/photo/c7fb5eb6-6a1b-11eb-85a1-96000091f725_660.jpg Константин Янкаускас Фото: Константин Янкаускас/vk.com

Муниципальный депутат московского района Зюзино Константин Янкаускас стал обвиняемым по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм, возбуждённому после акции в поддержку политика Алексея Навального 23 января.

Об этом сотрудникам ТАСС сообщил адвокат обвиняемого Илья Уткин.

Только что моего подзащитного допросили как подозреваемого. В данный момент уже предъявляют обвинение по ч. 1 ст. 236 УК РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил. — NEWS.ru), — сказал юрист.

Защитник рассказал «ОВД-Инфо», что следователь отказался показывать ему ходатайство о мере пресечения, но на словах сказал, что будет требовать отправить политика в СИЗО. Рассмотрение дела назначено Басманным судом столицы на 9 февраля.

При этом статья, которую вменяют Янкаускасу, не предусматривает заключения в СИЗО, так как считается лёгкой.

«Санитарное дело» — уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на акции 23 января в Москве в поддержку Навального. По этому делу юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан российскими властями иностранным агентом) Любовь Соболь была отправлена под домашний арест Тверским районным судом Москвы до 23 марта. Также домашний арест назначен главе профсоюза «Альянс врачей» Анастасии Васильевой, участнице группы Pussy Riot Марии Алёхиной, брату политика Алексея Навального Олегу и координатору московского штаба Навального Олегу Степанову.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Германии после лечения от отравления. Глава сети штабов оппозиционера Леонид Волков рассказал, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек. После проведения акции в Москве в столичные суды поступило почти 450 дел.

В акциях протеста 23 и 31 января и 2 февраля по всей стране были задержаны несколько тысяч человек. При этом силовики массово отводили в автозаки и представителей СМИ. Как позже заявили в Союзе журналистов, репортёров задерживали, несмотря на то что на них были жёлтые спецжилеты и нарукавники с надписью «Пресса», а также удостоверения и редакционные задания, писал NEWS.ru.