Депутат вызвался помочь арестованному за дискредитацию ВС РФ вернуть дочь Московский депутат Морев создал петицию с призывом вернуть дочь арестованному за дискредитацию ВС РФ туляку

Фото: shutterstock.com

архивное фото

Заместитель председателя московского отделения фракции «Яблоко» Андрей Морев запустил петицию на портале Change.org с призывом вернуть арестованному за дискредитацию ВС России жителю Ефремова Тульской области его дочь из приюта. Ранее та нарисовала пацифистский рисунок на уроке изо, после чего ее отца и арестовали. Депутат отметил, что житель Ефремова воспитывает дочь один. После того, как его различили с дочерью, та замкнулась в себе, рассказал Морев.

С апреля 2022 года развивается чудовищная история. Которая на сегодня привела к тому, что 12-летнюю девочку забрали у отца Алексея Москалева и поместили в приют. Алексей воспитывает дочь один. Мама ушла, когда Маше было 3 года. <...> Алексея суд выпустил под домашний арест. <...> Машу не отпускают к отцу домой. Маша со слов адвоката замкнулась и хочет домой. Мы требуем немедленно прекратить дело о лишении Алексея родительских прав и отпустить Марию к отцу домой, — написал столичный депутат.

На момент публикации материала петиция собрала уже 2191 подпись.

Тем временем Telegram-канал «Осторожно, новости» опубликовал возможные копии постановления комиссии по делам несовершеннолетних. В обнародованных документах сказано, что 12-летняя школьница плохо училась, а отец не занимался ее воспитанием и никак не шел на контакт с ее преподавателями.

В апреле 2022 года в школе № 9 города Ефремова на уроке изобразительного искусства шестиклассникам дали задание: нарисовать рисунки в поддержку российских войск на Украине. Дочь Алексея Москалева Маша изобразила два флага — украинский и российский, подписав к ним лозунги. Позднее ее отец был арестован по обвинению в дискредитации российской армии, а саму девочку отправили в приют.

Как заявила глава комиссии по делам несовершеннолетних администрации города Ефремова Светлана Давыдова, соцзащита попросила суд ограничить в правах отца девочки.